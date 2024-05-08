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Türkiye
AA 08.05.2024 01:38

Adana'da av tüfekli saldırı: 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli daha sonra cinayette kullandığı değerlendirilen av tüfeği ile polise teslim oldu.

Adana'da av tüfekli saldırı: 1 ölü

M.A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A.D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evden av tüfeğini alarak A.D'ye ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.A. daha sonra cinayette kullandığı değerlendirilen av tüfeği ile polise teslim oldu.

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