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Gündem
AA 08.05.2024 03:35

Bilkent Şehir Hastanesi'nden "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde, "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasının asılsız olduğu aktarıldı.

Bilkent Şehir Hastanesi'nden "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medya platformlarında yer alan hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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