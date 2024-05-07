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Gündem
AA 07.05.2024 23:23

Bakan Yusuf Tekin'den silahla öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Bakan Yusuf Tekin'den silahla öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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İstanbul'da öğrencinin vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti

ETİKETLER
Bireysel Silahlanma Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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