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Gündem
AA 07.05.2024 22:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısına Al-Musrati-Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy-Jackson Muleka değişiklikleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, Ernest Muçi'nin 70. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş 17'inci kez finale yükseldi

MKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Muçi 4. golünü attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımını finale götüren golü kaydetti.

70. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'taki 4. gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü filelerini havalandıran Muçi, başkent ekibini lig müsabakasının ardından kupada da boş geçmedi.

Öte yandan Ernest Muçi'nin 82. dakikada savunmanın arkasına attığı topta Beşiktaş, Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Ancak üst direk gole izin vermedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Ghezzal maçı tamamlayamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu 63. dakikada yerini Chamberlain'e bıraktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Başkent ekibini 4 maçta 2. kez yendi

Beşiktaş bu sezon MKE Ankaragücü'yle lig ve kupada 4 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar başkent temsilcisini 2'nci kez mağlup etti.

Ankara'daki maçlarda rakibiyle 0-0 ve 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı lig müsabakasını 2-0 kazanırken, kupadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Quaresma maçı izledi

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Quaresma'ya oyunculuğu zamanında yaptıkları tezahüratları tekrarladı.

Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.

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