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TRT Haber 07.05.2024 22:29

KADEM'den 'Avukat Canan Sarı' açıklaması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Canan Sarı'yla ilgili basında yer alan haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı olmadığı belirtildi.

KADEM'den 'Avukat Canan Sarı' açıklaması

KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Canan Sarı'nın, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde bir iftiraya maruz kaldığı belirtildi.

 

"İddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur"

Açıklamada, "Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Avukat Canan Sarı’ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur." denildi.

KADEM'in "Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme" hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı veren Sarı'nın, sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durduğu vurgulandı.

"Yer ve gök adaletle ayakta durur"

Açıklamada, "Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur! Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir." denildi.

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