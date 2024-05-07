Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.05.2024 17:37

Dışişleri'nden Refah uyarısı: Tüm dünyayı etkiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir" dedi.

Dışişleri'nden Refah uyarısı: Tüm dünyayı etkiler
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından Gazze'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. 
Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.

Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir." 

 

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
İngiltere'deki SOAS Üniversitesi de Filistin'e destek eylemlerine katıldı
18:17
Başkan seçildiği belediyede işçi olarak çalışmaya devam ediyor
18:04
John Swinney İskoçya Başbakanı oldu
17:35
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yaralı ve hastaların Gazze dışına seyahat etmeleri engellendi
17:33
Ukrayna: Rus istihbaratının, Zelenskiy ve üst düzey yetkililere suikast planını engelledik
18:05
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına geriledi
Filistinli öğrenciler okullarının yeniden açılması için gösteri düzenledi
Filistinli öğrenciler okullarının yeniden açılması için gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ