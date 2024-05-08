4 uluslararası anlaşma TBMM'de kabul edildi

Genel Kurulda önce Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

"1900 civarında Türk firması Özbekistan'da faaliyet gösteriyor"

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin, özellikle son 8 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in samimi kardeşlik ilişkisi ve büyük liderlikleri sayesinde çok büyük bir mesafe kat ettiğini belirterek, her alanda işbirliği için gerekli anlaşmaların imzalandığını, karşılıklı vize muafiyeti getirildiğini ve ilişkilerin kardeşlik esasına dayalı stratejik müttefiklik seviyesine çıkarıldığını anlattı.

Türkiye'nin Özbekistan'daki doğrudan yatırımının yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığını bildiren Mesten, şunları kaydetti:

"1900 civarında Türk firması Özbekistan'da faaliyet göstermektedir. Toplam ticaret hacmimiz sekiz yılda yaklaşık 10 kat artmış, 3,5 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanlarının göstermiş olduğu 5 milyarlık hedefe en yakın zamanda ulaşmayı diliyoruz. Yüce Meclisimizde bugün Özbekistan ve Türkiye arasında yapılan sözleşmeleri uygun bulan kanun teklifine vereceğimiz 'evet' oyuyla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, tarihi ve kültürel bağlarımızın bir kat daha güçlenmesine, dahası Türk dünyası ilişkilerinin güçlenmesine parlamento olarak büyük bir katkı koyacağımıza ve tarihi bir görev ifa edeceğimize yürekten inanıyorum."

AK Parti'li Mesten, Özbekistan'da bulunduğu bir sırada yazdığı ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e takdim ettiği şiirini de okudu.

Görüşmelerin ardından Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin yanı sıra Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma'da Yapılan Değişikler ve İlavelere İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Özbekistan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.