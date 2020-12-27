Kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde topladıkları 18 puanın kadro derinliğinde bakıldığında yeterli olmadığını belirtti.

Kartal, ligde daha üst sıralarda olmaları gerektiğini ifade etti.

"Çünkü biz iyi bir ekip kurduk ama şansızlıklar yaşadık. İyi oyuncularımızın sakatlıkları etkiledi bizi. Trabzonspor maçında Boldrin'in sakatlanıp çıkması, Remy'nin olmayışı. Sakatlıkların bize verdiği sıkıntılar var. Eğer sakatlıklar olmazsa, ekip tam kadroyla çıksak biz çok daha iyi oluruz ama bu da bir şansızlık."

Remy'nin sakatlığı

Kartal, Remy'nin sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediğine dikkat çekti.

"Remy oynamak için elinden geleni yapan bir çocuk ama ufak tefek sakatlıkları var. O da zannediyorum bu maçtan sonra herhalde düzelir, Remy tekrar sahalara döner. Çünkü Remy'ye çok ihtiyacımız var. Remy, Konya maçında oynayamayabilir ama Konyaspor maçından sonra inşallah hazır olur ve sahalara çıkar."

[Fotoğraf: AA]

"İkinci yarıda bence kulüplerde büyük sıkıntılar olacak"

Kartal, yayıncı kuruluşla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında ödeme problemlerinin devam ettiğini söyledi. Kartal, anlaşmanın sağlanamadığını anımsattı.

"Bu anlaşma nereye kadar sağlanmaz bilemiyorum ama ekonomisini oraya bağlamış olan kulüpler ki çoğu oradan gelen para için beklentide. Şimdi oradan da para gelmezse ne olacak? İkinci yarıda bence kulüplerde büyük sıkıntılar olacak. Çok önü görünmeyen bir yere doğru gidiyoruz."

"Bazı sporcuların TFF'ye ve UEFA'ya başvurduklarını duyuyoruz"

Başkan Kartal, yayıncı kuruluşla mahkemelik olunması durumunda işin uzayacağının altını çizdi.

"Uzadığı zaman da kulüpler para alamayacak, alamadığı zaman kendisini nasıl döndürecek? Taahhütlerini yerine getiremeyecek. Yavaş yavaş başladı. Bilmiyorum duydunuz mu ama bazı sporcuların TFF'ye ve UEFA'ya başvurduklarını duyuyoruz ve şimdi ikinci yarıda bayağı bir futbolcu TFF'ye veya UEFA'ya başvuracak. Böyle olunca da sonuca nasıl gideceğiz? Gidişat iyi görünmüyor. Bence bir an önce çözülmesi lazım ama bir an önce çözülecek gibi de durmuyor."

"Yayıncı kuruluşun isteği indirimler var"

Kartal, yayıncı kuruluştan belli miktarda paranın geldiğini belirtti.

"Bir şeyler geliyor ama tam bir düzene oturmadı. Bir anlaşma sağlanmadı. Önümüzdeki sene ile ilgili de yayıncı kuruluşun isteği var indirimle ilgili. Bu seneyle ilgili de bir indirim isteği var. Bu indirimler olur mu, olmaz mı, olursa ne olur? Bunlar problem, inşallah bir an önce çözülür."

Yabancı kuralının değişmesi önerisi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, devre arası ile ilgili yabancı kuralının değişmesi noktasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile aynı fikirde olduğunu dile getirdi.

"Beşiktaş Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin mevcut kadrosunda olup, sözleşmesi kulübüyle devam eden yabancıları bu dönem içerisinde oynatma ile ilgili bir fikri vardı. Ben de bu fikre katılıyorum. Niye katılıyorum? Bizde de var. Mevcutta sözleşme yapmışsın, parasını ödüyorsun yabancının ama oynatamıyorsun. Şimdi sen hükmen mağlup işini getirip onaylıyorsun. Hükmen mağlup olabilir kulüpler. Eğer pandemiden dolayı onu koyuyorsan, mevcut kulüplerin elinde olan yabancıları da oynatmasına da müsaade et. Bunda bir sıkıntı yok. Doğrusu bu değil mi? Bende bunun resmi bir şekilde böyle olması ile ilgili de imza attım."