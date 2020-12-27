Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesaplarından yaptu.
"16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz."
Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski Başkanımız Şükrü Saracoğlu’nu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/noMGOxspfa— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 27, 2020
Etiketler: Fenerbahçe
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