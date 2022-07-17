İlçeye bağlı Tunca beldesinde Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Kadınlarda 6, erkeklerde ise 54 kişinin yarıştığı organizasyonda, ilk olarak tahta arabaların görevlilerce yarışa uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Yarışlar, 5'er kişiden oluşan gruplar halinde 1600 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem Xaşattule ile verildi.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi.

Tekerleği kırılan tahta arabaları kullananlar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Arabası kırılan kimi yarışmacılar arabaları ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.

"Katılım bu yıl çok daha fazla oldu"

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, geleneksel hale gelen etkinliğe her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Tahta araba kültürünü Tunca'dan tüm Türkiye'ye yaydıklarını kaydeden Gül, "Türkiye'nin bir çok ilinden gelen misafirlerimiz var. Katılım bu yıl çok daha fazla oldu. Gelecek yıllarda tahta araba şenliğini İstanbul ve ülke dışına çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

"20 farklı ağaçtan arabaya parça ekledim"

Tasarladığı araba ile dikkat çeken yarışmacılardan Turan Selimoğlu da geçen yıl tasarım dalında birinci olduğunu belirtti.

Bu yıl da aynı hedef ile arabasını tasarladığını aktaran Selimoğlu, 20 farklı ağaçtan arabaya parça eklediğini ifade etti.

"Seneye daha iyi bir araba ile hazırlanacağım"

Yarışta bariyerlere çarparak kaza geçiren yarışmacı Faruk Emre Ayçiçek de bir anlık dalgınlık sonucu kaza geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İyi yarışıyordum. Arka teker kırılınca dikkatim dağıldı ve bariyerlere çarptım. Çok şükür ucuz atlattım. Yaralanma olmadı. Seneye inşallah daha iyi bir araba ile hazırlanacağım."

"Uçuruma düşmek yasaktır"

Tahta araba yarışlarında kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yarış pistinin tehlikeli bölümlerinin kenarlarına saman balyaları konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı. Arabalarda metal aksam kullanılmasına izin verilmedi.

Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" yazılı tabelalar dikkati çekti.

Yarışlar sırasında yaşanabilecek olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ve jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

Yarışları, Rize Valisi Kemal Çeber, NATOPA Türkiye Delegasyonu Başkanı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve çok sayıda katılımcı izledi.

Yarışlara Bitlis, Siirt ve Şırnak'tan gelen kadın dernekleri de katıldı.

Geleceğe Işık saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Türkiye'nin çok büyük yol kat ettiğini vurgulayarak, Gabar'da kurşun sesleri yerine, kuş sesi festival sesi dinlediklerini, Türkiye'nin bir bütün olmayı başardığını kaydetti.