Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Joao Pedro’yu kadrosuna katma yolunda önemli ilerleme sağladı. Başkan Ali Koç, Cagliari Kulübü ile oyuncunun bonservisi konusunda anlaştı.

Transferi gerçekleşmesi halinde İtalyan ekibine yaklaşık 5,5 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun menajerleri ile de görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında önemli görüş ayrılıklarının olmadığı ve bu transferin birkaç gün içinde netleşebileceği öğrenildi.

3 yıllık sözleşme hedefleniyor

Anlaşmanın resmileşmesi halinde Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Diğer yandan yeni isimlerin katılması ile birlikte ayrılığı kesin olan Samatta’nın yanı sıra Valencia, Berisha, Rossi ve Pelkas’ın takımdaki gelecekleri konusunda da soru işaretleri artıyor.

İyi teklif gelmesi halinde bu oyunculardan birkaçıyla vedalaşılması hedefleniyor.