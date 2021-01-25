Son dönemin transferdeki sessiz kulübü Real Madrid, futbol dünyasında yankı uyandıracak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

İspanyol basını, eflatun beyazlıların, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası hücum hattında sorun yaşayan İspanyol devi, Norveçli genç yıldız ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu için kulübüne yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif sunacağı belirtildi.

Diğer yandan habere göre Real Madrid, Kylian Mbappe'nin açıklamaları sonrasında Erling Haaland'a yönelmeye karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Fransız yıldız, ''Paris Saint Germain'de mutluyum. Bana her zaman gerekli desteği gösterdiler'' demişti.

2020 yılında Sazburg'tan, Borussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland, Alman ekibi ile çıktığı 37 resmi maçta 37 kez fileleri sarsıp 6 da gol pası verdi.