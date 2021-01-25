Galatasaray’da transferde hareketli günler yaşanıyor. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yönetim, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa maçından sonra bu transferi resmileştirmeyi amaçlıyor.

Medipol Başakşehir’in para artı Emre Kılınç isteğine olumlu yaklaşmayan Galatasaray, sadece bonservis bedeli ile İrfan Can'a sözleşme imzalatmayı istiyor.

Turuncu lacivertli ekibin 10 milyon euro istediği milli futbolcu için sarı kırmızılıların 6 milyon euro ile birlikte geri kalan bonservis bedelinin ödeme şekli için görüşme yapacağı kaydedildi.

Mostafa Mohammed için Zamalek'e bir teklif daha yapıldı

Forvet arayışlarını da sürdüren Galatasaray, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek forması giyen Mostafa Mohammed için de ısrarını sürdürüyor.

Diagne’ye gelen teklifleri değerlendiren yönetim, Mısırlı golcü için bir teklif daha sundu.

23 yaşındaki futbolcu için 1 buçuk yıllık opsiyonlu kiralama teklifi yapan sarı kırmızılılar, Mostafa Mohammed ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.