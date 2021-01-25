Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Göztepe’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayan takımından memnun.

Deneyimli çalıştırıcı, uzun bir aranın ardından oyuncularına 2 gün izin verdi. Vincent Aboubakar, Göztepe'ye attığı golle takımına üç puanı getirdi. Kamerunlu oyuncu, ligdeki gol sayısını da 11’e yükseltti.

Yaklaşık 7 ay sonra ligde golle tanışan Adem Ljajic de toparlanma sinyalini verdi.

Bu arada Beşiktaş yönetimi, 1 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde en az 1 oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerine devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı olunsa da santrafor transferi yapılmasını istiyor.

Hulk için temaslar sürüyor

Yönetim, Brezilyalı yıldız Hulk’u transfer etmek için temaslarını sürdürüyor. Hafta içinde 34 yaşındaki oyuncu ile ilgili son görüşmeler yapılacak ve mali kriterlerden ödün vermeden olumlu sonuç alınmaya çalışılacak.

Ligin ikinci yarısında 16 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalanıp 14’ünün kadroya alınabilmesine imkan tanınmasından dolayı Tyler Boyd’un lisansı da çıkartacak.

Beşiktaş'ta, kadro dışında kalan oyuncuların takımdan ayrılmaları konusunda girişimler de devam ediyor.