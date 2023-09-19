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Spor
AA 19.09.2023 14:15

Real Madrid'de Arda Güler takımla antrenmana başlıyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Real Madrid'de Arda Güler takımla antrenmana başlıyor
[Fotograf: AA]

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.

"Takımla çalışmalara başlayacak"

Ancelotti, Arda Güler'in durumuyla ilgili sorusuna cevap verdi. 

"Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak."

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