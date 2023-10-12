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Spor
AA 12.10.2023 17:30

Real Madrid'de Arda Güler sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Real Madrid'de Arda Güler sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. ​​​​

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımının sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.


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