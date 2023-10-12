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Spor
AA 12.10.2023 17:10

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye'yi temsil eden ilk ekip olacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak

Hindistan'ın Bangalore şehrinde 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'na davet edilen mavi-beyazlı takım, organizasyonda Brezilya’nın Itambe Minas ve Sada Cruzeiro Volei, İtalya’dan Sir Safety Perugia, Japonya’dan Suntory Sunbirds ve Hindistan'dan Bharad RuPay ile Ahmedabad Dfenders takımları ile karşı karşıya gelecek.

Başkent ekibinin başantrenörü Slobodan Kovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda iyi rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek, "Bu büyük yarışmaya katılan ilk erkek Türk kulübü olmak büyük onur." dedi.

Hedeflerinin finale kalarak kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Kovac, "Organizasyondaki tüm rakiplerimiz güçlü ancak biz de güçlüyüz ve hedefe ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

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