İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelen Avcı'yı, havalimanında bir grup taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verip kaşkol taktıkları Avcı için tezahüratlarda bulunurken "Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizine tekrar hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

Teknik direktör Avcı, basın mensuplarının sorularını yantıladı.

"Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bulunmak temel duygu, düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a, özellikle yönetim kuruluna nazik davet için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sohbet toplantımızı yapıp ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz."

Avcı, kendisi için açılan pankarta ilişkin konuştu.

"Trabzonspor'a ilk imza attığım günden bu yana 10 Kasım'da 3 yıl olacak. Hep güzel duygular hissettirdiler, yaşadık. Sizlerin, taraftarın katkısıyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Samimi duygular için teşekkür ediyorum."

Bordo-mavili takımın teknik adamı, açıklamasının ardından taraftarların sevgi gösterileri altında güçlükle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı'nın bordo-mavili ekibin saat 18.00'de yapacağı antrenmanda yer alması bekleniyor.

Abdullah Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim. Trabzon şehri ne zaman çağırırsa, biz burada bulunmak istiyoruz. pic.twitter.com/vKeKmhKuqZ — TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023

Bbdullah Avcı ilk döneminde başarılara imza attı

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk elde etti.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 116 karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Lig başarısı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 92 lig karşılaşması oynarken bu maçlarda 52 galibiyet, 27 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği sezonu 2,10 puan ortalamasıyla tamamlarken, ayrıldığı sezon da 1,65 puan ortalamasında kaldı.

İlk sezonunda takımı çıkışa geçirdi

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı

Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde ise 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

216 gün sonra tekrar yuvaya döndü

Teknik direktör Abdullah Avcı, 216 gün sonra Trabzonspor'a döndü. 10 Mart 2023 tarihinde Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen Avcı, tekrar bordo-mavili takımın başına getirildi.