Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Avcı için hedef, Trabzonspor'da yeni başarılara ulaşmak olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Deneyimli teknik adamın Karadeniz ekibindeki ilk dönemi 10 Kasım 2020'de başladı. Abdullah Avcı, o dönem sarf ettiği "Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım" ifadeleriyle dikkat çekti.

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla takdir toplayan Avcı, Trabzonspor'daki ilk kupasını 27 Ocak 2021'de Süper Kupa finalinde Başakşehir'i 2-1 yenerek kaldırdı.

Deneyimli teknik adam, 2021-2022 sezonunda ise bordo mavililerin yıllardır süren şampiyonluk hasretine son verdi.

Abdullah Avcı, bu başarısıyla adını kulübün unutulmazları arasına yazdırırken, şampiyonluk yolundaki motivasyonlarını da boş çerçeve metaforuyla anlattı.

Avcı yönetimindeki Trabzonspor, geçen sezona da kupayla başladı. Karadeniz ekibi, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

Sonrasında ise işler pek de yolunda gitmedi. Önce Şampiyonlar Ligi, ardından UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Trabzsonspor, ligde zirve yarışının da uzağında kaldı.

Mart başında seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan, bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yeni yönetimin önünü açmak için görevinden istifa etti.

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Avcı, "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz 'hoşçakal' deme vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başındaki ilk döneminde geçirdiği 3 sezonda 3 kupa kaldırdı. Başarılı teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, bu süreçte çıktığı 117 resmi maçta 64 galibiyet, 32 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Yaklaşık 7 ay sonra yeniden Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirilen Abdullah Avcı, bordo mavililerdeki ikinci dönemindeki ilk maçına da ilk döneminde olduğu gibi 9. haftada çıkacak.