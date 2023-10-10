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Spor
AA 10.10.2023 16:40

Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçı sonrası yurt içi ve yurt dışı yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kulübümüzün resmi mecraları dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Stanojevic yönetiminde, 12 Ekim Perşembe günü toplanacak ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayacak.


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