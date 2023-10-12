Altay'da teknik direktörlüğe Djilali Bahloul getirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Murat Pervane, profesyonel futbol şube sorumlusu Süleyman Özkaral ile yönetim kurulu üyesi Fatih Sadıkay da katıldı.
Cezayir doğumlu Fransa uyruklu 41 yaşındaki teknik direktör, kariyerine başladığı 2009 yılından bu yana Suudi Arabistan, Fransa, Umman, Bahreyn, Senegal ve Fildişi Sahili'nde farklı kulüplerde antrenörlük pozisyonlarında görev aldı.
Teknik direktörlük görevine getirilen Djilali Bahloul, Başkanımız Sn. Ayhan Dündar, Profesyonel Futbol Şube Sorumlumuz Süleyman Özkaral, Asbaşkanımız Murat Pervane, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Sadıkay ve ile bir araya gelerek sözleşmesini imzaladı.— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) October 12, 2023
Camiamızın ve kamuoyunun… pic.twitter.com/4LiGEz622g