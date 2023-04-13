Real Madrid tur kapısını araladı

Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi takım 21. dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. Asensio 74. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Chelsea forması giyen Ben Chilwell direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid ikinci maç öncesi avantaj elde etti. Bu maçın rövanşı ise 18 Nisan Salı günü İngiltere'de oynanacak.