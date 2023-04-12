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Spor
AA 12.04.2023 22:33

Samsunspor Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Samsunspor Süper Lig'de
[Fotograf: TRT SPOR]

Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Taraftarlar 11 yıl sonra dönmeyi kutladı

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti.

Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.

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