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Spor
AA 12.04.2023 20:34

Eczacıbaşı Dynavit finalde

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit finalde
[Fotograf: AA]

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