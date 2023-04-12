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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
12.04.2023 20:34
, 12.04.2023 20:37
SON GÜNCELLEME
12.04.2023 20:37
Eczacıbaşı Dynavit finalde
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.
[Fotograf: AA]
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