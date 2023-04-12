Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.04.2023 00:00

Hüseyin Eroğlu: Bugün artık Süper Lig takımıyız

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bugün artık Süper Lig takımıyız" dedi.

Hüseyin Eroğlu: Bugün artık Süper Lig takımıyız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 32. haftasında en yakın takipçileri Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilediklerini belirtti.

Samsunspor'da göreve başladığında takımın 7. sırada yer aldığını hatırlatan Eroğlu, "Söz veriyorum Yılport Samsunspor'un 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdireceğiz, demiştim. Verdiğimiz sözün üzerinden 176 gün geçti ve bugün artık bir Süper Lig takımıyız. Öncelikli olarak bu kupa, Samsun kentine armağan olsun. Bir takımın başarısı kentin ve tartışmasız taraftar gücünün yanı sıra başkan ve yönetimin ekibe verdiği güvenle doğru orantılıdır. Biz her baktığımızda arkamızda ve yanımızda Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım ve yöneticilerimizi gördük. Kendilerine çok teşekkür ederim. Günün en az 15 saati çalışan teknik kadrodaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Onlar olmasa gerçekten başaramazdık" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Süper Lig'de
Samsunspor Süper Lig'de

"20 maçlık yenilmezlik serisi ile ligi domine ettik"

Eroğlu, bu süreçte çok emek verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çok çalıştık, 20 maçlık yenilmezlik serisi ile ligi domine ettik. Puan kaybedeceğimizin beklendiği her maçı 4-5 golle kazandık. Pendikspor, Eyüpspor, Sakaryaspor gibi şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi evlerinde yendik. Zaman geldi penaltıları atamadık, çok sayıda kart cezalısı ve sakat oyuncumuz oldu ama hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Bizi bu noktaya taşıyan çok önemli iki değerimiz vardı, biri sistem, ikincisi takım olmak. Yedi oyuncumuzun olmadığı maçlarda bile sistem ve takım oyunu ile sonuca gittik. Her maçın her dakikasında bu sisteme sahip çıkan futbolcularıma teşekkür ederim. Taraftarımız, en zor zamanda bile yanımızda yer aldı. Göreve geldiğimizde bir-iki maç iyi sonuçlar alamadık ancak zor günleri onların desteği ile aştık. Süper Lig, Samsunspor taraftarı ile daha renkli olacak. Onlara çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir hikayeyi hep birlikte yazdık."

ETİKETLER
Samsunspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu Samsunspor'u tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
'Mit mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı
10:20
Çin temiz enerji kaynağı kullanımını yüzde 1 artırmayı hedefliyor
10:25
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
10:11
Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
10:07
Brent petrolün varil fiyatı 87,06 dolar
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
Sarıkamış beyaza büründü
Sarıkamış beyaza büründü
FOTO FOKUS
Enkazdan çıkarılan DSİ personeli Aktaş çalışmalara katıldı
Enkazdan çıkarılan DSİ personeli Aktaş çalışmalara katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ