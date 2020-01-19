Fenerbahçe’de Adil Rami ile yolların ayrılması bekleniyor. Sezon başından beri sakatlık ve formsuzluğu nedeniyle bekleneni veremeyen Fransız futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi.

Önceliği Fransız kulüpler

Yeni transfer Simon Falette’in lisansının çıkarılması halinde forma şansının kalmayacağını bilen 34 yaşındaki futbolcu da menajerine öncelikli olarak Fransa’dan kulüpler ile görüşmesi talimatını verdi.

Adil Rami’nin ayrılması ile birlikte maaş bütçesini azaltarak yeni transferler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, az da olsa bir rahatlama sağlayacak.

Yanal, Rami'ye 4 maçta şans verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4 maçta toplam 286 dakika şans tanıdığı Fransız stoperi takımda düşünmüyor.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki HES Kablo Kayserispor karşılaşmasında Adil Rami’yi hiç oynatmayan deneyimli çalıştırıcı, tecrübeli futbolcuyu Gaziantep kafilesine almayarak, kendisini düşünmediğinin mesajını da verdi.

Kaynak: TRT Spor