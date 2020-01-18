Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yeni üyeler için Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen berat töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"A harfi gündeme gelmedi"

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürülen Arda Turan ile ilgili Cengiz, "Bize intikal eden bir şey yok. Fatih hocamız ile 31 Aralık'ta yılbaşı için görüştük. Ben kendisine, 'Bu konu nedir?' dedim. Hoca da, 'Bir gazeteci soru sordu, yanıtladım. Bize intikal eden bir şey olsa, size getiririz' dedi. Nitekim ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi. Devamlı sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Bize intikal etmeyen bir konuda ahkam kesmeyiz." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi bir konuşması oldu"

Süper Lig'de ikinci yarının tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Mustafa Cengiz, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için bulundukları Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalar yaptığını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayın önemine dikkati çeken Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm kulüplerin temsilcileri oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Görüşlerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi bir konuşması oldu. Sayın TFF Başkanı, yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını zikretti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna iyi bir tepki verdi. Müthiş bir konuşma yaptı. Özetini söylüyorum, 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı (Sayın Cumhurbaşkanı da bu fikirde), (Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü bu şekilde) diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem, bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok.' dedi. Hepimiz çok mutlu olduk. Dikkatli olmamız ve spora siyaseti sokmamamız gerek."

Kaynak: AA