Sarı kırmızlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor, Fatih Karagümrük’ün futbolcusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladı.

"Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Civelek bu sezon Fatih Karagümrük ile 16 lig 2’de kupa olmak üzere 18 maça çıkarken, toplam bin 69 dakika sahada kaldı.