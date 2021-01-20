Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ramazan Civelek Kayserispor’da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Sarı kırmızlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor, Fatih Karagümrük’ün futbolcusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladı.
"Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
Civelek bu sezon Fatih Karagümrük ile 16 lig 2’de kupa olmak üzere 18 maça çıkarken, toplam bin 69 dakika sahada kaldı.
Hoş Geldin Ramazan Civelek— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 20, 2021
Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/C5G36k74v3
Etiketler: Kayserispor Transfer Haberleri
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