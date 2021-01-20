Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.
Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın yapılacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.
[Fotoğraf: AA]
Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada güneş görmeyen bazı bölgelerin kırağı ile kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.
Etiketler: Sivasspor Fenerbahçe Süper Lig
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