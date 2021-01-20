Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal Sokratis ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.
Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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