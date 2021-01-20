Rizespor galibiyeti hatırladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.
Çaykur Rizespor 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karadeniz ekibi, yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Gaziantep Futbol Kulübünü 3-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren goller Milan Skoda ve Braıan Samudio'dan geldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Maxim'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Kenan Özer'in düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
21. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine ortasında Melnjak topu boş pozisyonda Abdullah Durak'a indirdi. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.
32. dakikada kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçın hakemi Halis Özkahya, karşılaşmanın kırmızı topla devam etmesine karar verdi.
GOL - 42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan, Fernando, Samudio, Skoda
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim, Mirallas (Dk.29 Furkan Soyalp), Kozulj, Kenan Özer, Muhammet Demir
Gol: Dk.42 Skoda (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk.29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
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