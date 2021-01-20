Karşılaşmada rakip oyuncu Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve ayağında kırık olduğu açıklanan Abdülkadir, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile İstanbul'a gelerek Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Abdülkadir kontrollerin ardından ameliyat edilecek.

Genç oyuncu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı geçirmiş, 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e destek

Trabzonspor Kulübü’ne ait sosyal medya hesaplarından, “Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız” başlığıyla bir video paylaşıldı.

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan videoda, 3-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi görüntüleri ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın motivasyon konuşmasının yanı sıra, karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür’ü takım arkadaşlarının hastanede ziyaretinden görüntülere yer verildi.

Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız pic.twitter.com/yhhf8L3nVt — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 20, 2021

Mesut Özil'den "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve İstanbul'a getirdiği Mesut Özil, sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.