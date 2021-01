UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2020'nin en iyi 11'i, yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 15. kez seçildi. 3 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.

2020 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih)

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).

