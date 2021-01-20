Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Beşiktaş'ta koronavirüs vakası
Beşiktaş bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Covid-19 PCR testi uygulandı.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.
Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 20, 2021
https://t.co/LiUaH5Tkoz pic.twitter.com/ovGSSvOrec
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs
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