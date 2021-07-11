Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSV-Galatasaray maçına İspanyol hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.
Etiketler: Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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