Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karagümrük Samed Onur'u renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sportif direktör yardımcımız Umut Köse’nin katıldığı törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur’a, Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.
Orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapan gurbetçi oyuncu Bayer Leverkusen U-17 takımıyla 25 maçta 18 gol attı. U-17 Milli Takımımızın formasını da 4 kez terletti. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a karşı şans bulan Samed, 18 yaşında Avrupa deneyimi yaşadı.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 11, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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