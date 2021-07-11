Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli ciritçi Münevver Hancı 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldu
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Münevver Hancı, kadınlar cirit atmada gümüş madalya kazandı.
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Münevver, 57,37 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aliaksandra Konshyna (Belarus), 59,14 metreyle şampiyonluğa ulaştı.
Etiketler: Atletizm
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