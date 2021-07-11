Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kenan Karaman Beşiktaş'ta
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki başarılı isimle 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Siyah beyazlılar, milli oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
Kenan Karaman'ın, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ermişti. EURO 2020'de Milli Takım kadrosunda bulunan gurbetçi oyuncu, turnuvada 3 maçta 161 dakika sahada kaldı.
Kenan Karaman'ın, 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.
Kenan Karaman, Salih Uçan'ın ardından Beşiktaş'ın yaptığı ikinci transfer oldu.
Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Transfer Haberleri
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