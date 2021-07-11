Siyah beyazlılar, milli oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kenan Karaman'ın, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ermişti. EURO 2020'de Milli Takım kadrosunda bulunan gurbetçi oyuncu, turnuvada 3 maçta 161 dakika sahada kaldı.

Kenan Karaman'ın, 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.

Kenan Karaman, Salih Uçan'ın ardından Beşiktaş'ın yaptığı ikinci transfer oldu.