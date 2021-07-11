Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Öte yandan teknik Direktör Vitor Pereira, oyuncularının antrenmanları sevmesi için yoğun çaba harcıyor. Vitor Pereira, toplu antrenman modelleri uygulatarak, futbolcularının motivasyonunu üst seviyeye çıkarıyor.

Portekizli çalıştırıcı antrenmanları, mini yarışmalarla zenginleştirmeyi amaçlıyor. Pereira, takım içi rekabetin de bu şekilde dinamik kaldığına inanıyor.

52 yaşındaki teknik adamın metodu, öğrencileri tarafından da karşılık buldu.

Sarı lacivertli futbolcular sık sık antrenmanlardan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, çalışma saatlerinden arta kalan zamanları yoğun tempo nedeniyle dinlenmeye ayırarak geçiriyor.

Öğrencilerinin motivasyonunu ve ruh halini yakından takip eden Vitor Pereira da idman toplantısında, “Antrenmanlardan keyif aldığınızı görmek beni de mutlu ediyor“ ifadesini kullandı.

Ali Koç idmanı takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti.

Topuk Yaylası'ndaki tesislere gelen Ali Koç'un, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile antrenmanı izledi.