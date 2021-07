Şampiyonalara Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde birlikte hazırlanan Toprak ve Bahattin, bu sezon şampiyonalarda elde ettikleri başarılı performanslarla dikkati çekiyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın İngiltere etabındaki iki yarışta da birinciliği elde ederek liderliğe yerleşti.

Biblion Yamaha takımı adına Supersport 300 sınıfında yarışan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen mücadeleyi, Matteo Vannucci ve Emanuele Vocino'nun önünde ilk sırada tamamladı ve pilotlar klasmanındaki puanını 70'e yükselterek, Vannucci (116) ve Vocino'nun (71) arkasında 3. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kenan Sofuoğlu: Sporcularımız verilen emekleri fazlasıyla karşılıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sporcuların 2021 sezonuna iyi başladığını, sporda en büyük organizasyonlardan biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak'ın, son 6 yılın şampiyonunu son üç yarışta üst üste mağlup ederek liderliğe yükseldiğini söyledi.

Sofuoğlu, Toprak'ın aynı istikrarı devam ettirdiğini ve büyük talihsizlik yaşamadığı sürece şampiyonluk şansının çok yüksek olduğunu ifade etti.

"Motor sporlarındaki şampiyonluğu futbol gibi düşünün. Tüm sezon boyunca çok maç kazanabilirsiniz ama şampiyon olmak için çok istikrarlı olmak gerekiyor. Sezonun ortasında lider durumdayız. Başarılı çizelgesi var ve şampiyonadaki tüm takımlardan teklif aldı. Yamaha ile 2 yıllık sözleşmesini geçen hafta imzaladık."

Kenan Sofuoğlu, Bahattin'in de motor sporlarında dünyanın en iyi ligi İtalya'da yarış kazandığını belirterek, İtalyanların ondan övgüyle bahsetmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sofuoğlu, aynı haftada İngiltere ve İtalya'da alınan sonuçlarla gururlandıklarına işaret etti.

"Sadece Toprak ve Bahattin'le değil, Can, Deniz ve Rodi'yle beraber tüm sporcularımızla çalışıyoruz ve onların başarılarını takip ediyoruz. Dünyanın her bir kategorisinde sporcularımız var ve her biri bu sezon başarılı sonuçlar alıyor. İnşallah sezonu dünya şampiyonluklarıyla kapatırız. Sporcularımız verilen emekleri fazlasıyla karşılıyor. Motor sporları, birçok spor dalına göre popülasyonu en yüksek dallardan biridir ve zorluk olarak dünyanın en zor kategorilerden biri. Bence ülkemizde, yapılan işin karşılığı görülmüyor. İngiltere ve İtalya'da yarışlar kazanıyoruz ama bu basında çok yer almıyor. Bu çocuklar dünyanın her yerinde bu kadar konuşulurken, ülkelerinde konuşulmaması beni üzüyor. İnşallah onlar başarı ve şampiyonalarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Türkiye'de olmasa da dünya arenasında ismimizden bahsettirecekler inşallah."

Toprak Razgatlıoğlu: Hepimizin hayali dünya şampiyonluğu

Toprak Razgatlıoğlu da liderlik için büyük savaş verdiklerini, şampiyonluğa bu yıl çok yakın olduklarını söyledi.

"Lider durumdayım fakat önemli olan sezonu şampiyon olarak bitirebilmek. Önümüzde 6-7 yarış var. Her çıktığımız yarışta elimizden geleni yapıp en iyi puanları toplamaya çalışıyoruz. Bahattin, diğer arkadaşlarımız ve Kenan ağabeyle beraber çalışıyoruz. Bize kendi pistini açtı. Dünya şampiyonuyla beraber antrenman yapmak kolay değil. Yurt dışından 'Biz de sizinle çalışalım.' diye mesajlar alıyoruz. Kenan ağabey bayrağı bizlere devretti. Bizler de en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Hepimizin hayali dünya şampiyonluğu."

[Fotoğraf: AA]

Bahattin Sofuoğlu: Kenan ve Toprak ağabey kariyerimin başından beri yanımda

Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'daki ilk yarışta son virajda yaşadığı kaza sonucu kazanabileceği yarışı verdiğini fakat ikinci yarışta birinci olduğunu hatırlattı.

Bahattin, sezon boyunca yaşadığı bazı kazalar nedeniyle genel klasmanda gerilere düştüğünü, sonrasında toparlanarak üçüncü sıraya yükseldiğini aktardı.

"Önümüzde toplam 6 yarış var. İstikrarlı şekilde yarışlarımı en iyi dereceyle bitirmek istiyorum. Kenan ve Toprak ağabey, kariyerimin başından beri yanımda. Beraber çalışıyoruz, yurt dışında hiçbir sporcunun böyle bir şansı yok. Bizi hayranlıkla izliyorlar. Hep beraber antrenman yapıyoruz. Bu, çok büyük avantaj."