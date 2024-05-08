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Dünya
AA 08.05.2024 20:13

Hamas: Toplu mezarlar, savaşın durması için uluslararası toplumun müdahil olmasını gerekli kılıyor

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde toplu mezarların ortaya çıkarılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun, Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulması için önlemler almasını gerekli kıldığını açıkladı.

Hamas: Toplu mezarlar, savaşın durması için uluslararası toplumun müdahil olmasını gerekli kılıyor
[Fotograf: AA]

Hamas, Gazze'deki Şifa Hastanesinde tespit edilen üçüncü toplu mezardan bugün 49 cesedin çıkarılmasıyla ilgili Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aynı hastanede yeni üçüncü toplu mezarın tespit edilmesi, işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne ve halkımıza yönelik vahşi ve sistematik saldırılarının yeni bir delilidir." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insani tasavvur sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali, katliam ve tehcir planlarını gerçekleştirmek için tüm yaşam dayanaklarını yok etmeyi amaçlıyor. Şu ana dek 520 kişiye ait cesedin çıkarıldığı ve çalışmaların sürdüğü durum, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun halkımıza karşı bu vahşi saldırının durması için tüm önlemleri almasını gerekli kılmaktadır" denildi.

Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı
Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

Açıklamada, bu suçları belgelemeleri için tüm uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına çağrı yapılarak, "bu yöneticileri suçlu ve azgın oluşumun" hesap vermesi için belgelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer ilgili mahkemelere sunulması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığını ve bu toplu mezarlardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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