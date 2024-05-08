İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "önemli" olarak nitelendirilen bu adımın, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla örtüştüğü, Filistin halkının meşru haklarının teyit edilmesine ve onların haklı davalarının desteklenmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.

İİT'nin açıklamasında, İsrail'in, Kudüs şehri de dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarındaki sömürgeci işgaline son vermeyi ve Filistin halkı için adalet ve özgürlüğü sağlamaya yönelik uluslararası çabaları destekleyen bu tür tutumların takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, iki devletli çözüm vizyonu ve ilgili uluslararası meşruiyet kararları temelinde bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara destek olmak amacıyla, henüz Filistin Devleti'ni tanımamış olan tüm dünya ülkelerine, Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yinelendi.

Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtilmişti.

Barbados ve Jamaika da nisanda Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.