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Dünya
İHA 08.05.2024 19:48

Şili'de sokaklar beyaza büründü

Güney Amerika ülkesi Şili'de kar yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.

Şili'de Santiago Metropolitan Bölgesi'ne bağlı Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Puente Alto, La Reina ve Pirque'de kar yağışı etkili oldu.

Yoğun kar yağışı sonucu sokaklar beyaza bürünürken yetkililer, buzlanma nedeniyle bölge halkına dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Elektrik ve Akaryakıt Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 225 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Son olarak Temmuz 2020'de kar yağışı görülen bölgede daha önce ise 2017'de kar etkili olmuştu.

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