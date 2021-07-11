Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda seyirci yasağı genişledi
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda seyirci yasağına 2 şehir daha eklendi. Fukushima ve Sapporo eyaletlerinde artan vaka sayısı nedeniyle etkinliklerin seyircisiz yapılacağı belirtildi.
Tokyo 2020 öncesi koronavirüs krizi devam ediyor. Olimpiyat organizatörleri, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Tokyo ve 3 komşu vilayetteki yarışmalara seyirci alınmayacağını belirtmişti.
Bu kararın ardından 1 hafta geçmeden, organizasyon yetkilileri 2 eyalette daha bu yasakların uygulanmaya geçeceğini açıkladı. Kararın sebebine ise artan vaka sayıları gösterildi.
Bu eyaletler Fukushima ve Sapporro. Böylelikle Japonya'nın kuzey doğusunda bulunan Fukushima'da Beyzbol ve Softbol müsabakaları seyircisiz oynanacak.
Ayrıca Sapporo'da oynanacak olan futbol maçlarına da seyirci alınmayacak...
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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