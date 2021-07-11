Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayhancan Güven Hollanda’da zirvede
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2021 Porsche Carrera Kupası Almanya serisinin 5. ayağının ikinci yarışında ilk sırayı aldı.
Hollanda'nın ev sahipliğindeki organizasyon, Zandvoort Pisti'nde yapıldı. İlk yarışı 3. sırada bitiren Red Bull sporcusu Ayhancan, ikinci yarışta ise podyumun zirvesine çıktı.
Ayhancan Güven zirvede!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 11, 2021
Porsche Carrera Cup’ta temsilcimiz Ayhancan Güven, yarışı 1. sırada bitirerek üst üste sekizinci podyumuna çıkıyor. pic.twitter.com/181UpW3hrE
Porsche Carrera Kupası Almanya serisinde 2. yarış birinciliğini elde eden Ayhancan, pilotlar klasmanında 167 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Şampiyonayı, 202 puanla Hollandalı Larry ten Voorde önde götürüyor. Serinin 6. ayağı, 6-8 Ağustos tarihlerinde Almanya'daki Nürburgring Pisti'nde koşulacak.
HOLLANDA’DA İSTİKLAL MARŞIMIZ! ???????????????????????? pic.twitter.com/te3RlqKUeu— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 11, 2021
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