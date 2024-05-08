Görgü tanığı mahkemede cinayet sanığını teşhis etti

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şeker ve Karakurt ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceren G. olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu söyledi.

"Gördüğüm kişi Osman Şeker'dir"

Olağan dışı bir durum olduğunu gözlemlediğini aktaran Ceren G, "Kırmızı bir arabanın yanında ellerinde beyaz eldivenli biri vardı. Arabayı inceledi." diye konuştu.

Bir müddet sonra iki kişinin kavga ettiğine şahit olduğunu dile getiren Ceren G, arabayı inceleyen kişinin hırsız olduğunu düşünerek polisi aradığını aktardı.

Ceren G, "Kavga olan tarafa doğru baktım, oradakilerden birinin ateş ettiğini gördüm. Gördüğüm kişi Osman Şeker'dir." dedi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Eylül 2023'te Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen'i silahla vurduktan sonra kaçan Şeker'in Konya'da olduğunu belirlemişti.

Polis ekipleri, Şeker'in, silahlı saldırıyı gerçekleştirmek için Ankara'ya gelirken kullandığı aracın plakasını da tespit etmişti. Şeker ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Karakurt, Konya'da yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlemişti.