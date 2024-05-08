Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2024 19:58

Görgü tanığı mahkemede cinayet sanığını teşhis etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, aralarında husumet bulunan eski ortağı Levent İşçen'i öldürdüğü iddiasıyla Osman Şeker ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Salih Karakurt'un yargılanmasına devam edildi.

Görgü tanığı mahkemede cinayet sanığını teşhis etti

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şeker ve Karakurt ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceren G. olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu söyledi.

"Gördüğüm kişi Osman Şeker'dir"

Olağan dışı bir durum olduğunu gözlemlediğini aktaran Ceren G, "Kırmızı bir arabanın yanında ellerinde beyaz eldivenli biri vardı. Arabayı inceledi." diye konuştu.

Bir müddet sonra iki kişinin kavga ettiğine şahit olduğunu dile getiren Ceren G, arabayı inceleyen kişinin hırsız olduğunu düşünerek polisi aradığını aktardı.

Ceren G, "Kavga olan tarafa doğru baktım, oradakilerden birinin ateş ettiğini gördüm. Gördüğüm kişi Osman Şeker'dir." dedi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Eylül 2023'te Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen'i silahla vurduktan sonra kaçan Şeker'in Konya'da olduğunu belirlemişti.

Polis ekipleri, Şeker'in, silahlı saldırıyı gerçekleştirmek için Ankara'ya gelirken kullandığı aracın plakasını da tespit etmişti. Şeker ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Karakurt, Konya'da yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlemişti.

ETİKETLER
Cinayet Ankara
Sıradaki Haber
Okul müdürünü öldüren kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:21
Hamas: Toplu mezarlar, savaşın durması için uluslararası toplumun müdahil olmasını gerekli kılıyor
20:12
İsrail Gazze ve Refah'a saldırıyor: Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
20:07
AB, dondurulan Rus varlıklarının karlarıyla Ukrayna'ya silah alacak
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı
19:50
Borsa günü düşüşle tamamladı
19:47
Bakan Yılmaz Tunç: Kadın cinayetlerinde son yıllarda azalma oldu
Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için çadırlar kurdu
Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için çadırlar kurdu
FOTO FOKUS
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ