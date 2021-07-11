Bakırköy Belediyesi ile Türkiye Bosna Sancak Derneğinin "Unutma Unutturma" sloganıyla düzenlediği koşu, Yeşilköy'de başladı. Florya'dan dönüş yapan yaklaşık 1000 katılımcı, 8 bin 372 metrelik parkuru başlangıç noktasında tamamladı.

Koşunun startını Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar verdi. Organizasyona Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçi Adis Alagiç, organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bugün Srebrenitsa'da Boşnaklara yapılan soykırımın kurbanlarını hüzünle hatırladığımız bir gün. Böyle önemli faaliyetler ile destek verdiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz zaten tek milletiz ve beraber kötülük, soykırım bir daha tekrarlanmasın diye dayanışma içinde duruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkleri bu konuda tüm dünyaya örnek olarak görüyoruz. Her zaman bizim yanımızdasınız. 8 bin 372 insan, erkek, kadın veya çocuk bakılmaksızın katledildi. Soykırım, modern insanlık tarihinin en büyük suçlarından biri. 'Zulümden uzak kalanlar ve zulme maruz kalanlar eşit davranmadığı ve tepki göstermediği sürece adalet yerini bulmaz.' diye bir söz var. Adaletin yerini bulması lazım. Suçlular cezaya, kurbanlar ise adalete tabidir."

[Fotoğraf: AA]

Balkanlar'da Sancak bölgesinde doğan Boşnak asıllı eski milli futbolcu Saffet Sancaklı ise "26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde, herkesin gözünün önünde büyük bir soykırım yapıldı. Birleşmiş Milletler, orayı güvenli bölge ilan etmişken Sırplara nasıl teslim ettiklerini unutmayacağız. Müslümanları nasıl katlettiklerini unutturmamak için bu tarz etkinlikler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Koşuya katılanlara günün anısına üzerinde Srebrenitsa çiçeği motifi olan madalya verildi.