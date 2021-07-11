Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim ve teknik heyet, sezon öncesinde takıma takviye yapmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Teknik direktör Fatih Terim ve transfer görüşmelerini bizzat yürüten başkan Burak Elmas'ın sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

Fatih Terim, kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes'in transferi için devreye girecek. Tecrübeli teknik adam, Benfica’da geçici başkanlığa getirilen eski öğrencisi Rui Costa ile temasa geçecek.

Terim, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Rui Costa ile görüşerek Gedson’u kiralamak istiyor.

Galatasaray yönetimi ise Portekizli futbolcuya bir önceki sezona göre daha iyi teklif sundu. Sarı kırmızılılar, Benfica’dan 350 bin euro kazanan 22 yaşındaki futbolcuya 1,3 milyon euro teklif etti.

Yönetim, Benfica’ya yaptığı son teklifin ise kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 12 milyon euro olduğu öğrenildi. Fatih Terim ve Rui Costa görüşmesinin ardından bu transfer kesinlik kazanacak.

Karagümrüklü Ndao da listede

Diğer yandan Galatasaray, VavaCars Karagümrüklü Ndao’yu da listesine aldı.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Senegalli oyuncunun transferini para artı takas formülü ile bitirmeyi düşünüyor.

Galatasaray, Sekidika ve Jimmy Durmaz’ın yanı sıra bir miktar para teklifi ile İstanbul ekibinin kapısını çalacak.