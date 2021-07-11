İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

Turnuvadaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden ve oynadığı son 33 maçı kaybetmeyen İtalya, 53 yıllık hasretine son verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

[Fotoğraf: Reuters]

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

67. dakikada İtalya, Leonardo Bonucci'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Giorgio Chiellini arka direkte bulunan Marco Verratti'ye indirdi. Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford, daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Leonardo Bonucci'ye geldi. Bonucci'nin gelişine çektiği şut İngiltere ağları ile buluştu.

[Fotoğraf: Reuters]

Takımların final yolu

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya'ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada sağ kanattan Kieran Trippier'in ortasında arka direkte bomboş durumda topla buluşan Luke Shaw sert bir vole ile topu filelere gönderdi. 0-1.

AZ FARKLA DIŞARDA - 35. dakikada İtalya'da Chiesa çalımlarla ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

İlk yarı İngiltere'nin 1-0 üstünlğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Serbest vuruşu Insigne kullandı, top az farkla yandan dışarıya gitti.

57. dakikada sol kanattan ceza sahaısna sokulan Chiesa'nın vuruşunda savunmadan seken top Insgine'nin önünde kaldı. Insigne'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Pickford gole izin vermedi.

62. dakikada Chiesa sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Üst üste çalımlar sonrasında vuruş açısını bulup uzak köşeye doğru yerden bir vuruş yaptı. Pickford soluna çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Stones çok iyi yükselip kafayı vurdu. Bu kez de Donnarumma gole izin vermedi.

GOL - 67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Verratti kafayı vurdu. Kaleci Pickford topu çeldi. Seken topu Bonucci tamamladı ve skora dengeyi getirdi.

73. dakikadasavunma arkasına atılan topa Berardi zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

Dev finalin normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

UZATMA SÜRESİ

97. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda İtalya savunması topu karşıladı. Seken topa Kalvin Phillips sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yadan dışarıya gitti.

103. dakikada sol kanattan yapılan ortada Bernardeschi topa hareketlendi ama Pickford topu karşıladı. Seken topa Belotti'nin vuruşu yandan auta gitti.

KALECİ KURTARDI 107. dakikada Bernardeschi'nin direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta Pickford iki hamlede topu kontrol etti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca, finalde penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı.

İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı.

Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, 86. dakikada saha içine izinsiz giren bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzun uğraşların ardından durdurularak sahadan çıkarıldı.

Stat: Wembley

Hakemler: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra.

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Emerson (Dk. 118 Alessandro Florenzi), Leonardo Bonucci, Marco Verratti (Dk. 96 Manuel Locatelli), Jorginho, Federico Chiesa (Dk. 86 Federico Bernardeschi), Nicolo Barella (Dk. 54 Bryan Cristante), Lorenzo Insigne (Dk. 91 Andrea Belotti), Ciro Immobile (Dk. 55 Domenico Berardi).

İngiltere: Jordan Pickford, Kyle Walker (Dk. 120 Jadon Sancho), Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier (Dk. 71 Bukayo Saka), Declan Rice (Dk. 74 Jordan Henderson (Dk. 120 Marcus Rashford), Kalvin Phillips, Mason Mount (Dk. 99 Jack Grealish), Harry Kane, Raheem Sterling.

Goller: Dk. 2 Luke Shaw (İngiltere), Dk. 67 Leonardo Bonucci (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 47 Nicolo Barella, Dk. 55 Bonucci, Dk. 84 Lorenzo Insigne, Dk. 90+6 Giorgio Chiellini, Dk. 114 Jorginho (İtalya) Dk. 106 Harry Maguire (İngiltere)