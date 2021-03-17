PSG, Fransa Kupası son 16 turu maçında Parc des Princes Stadı'nda Lille'i konuk etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Icardi ile 41. dakikada penaltıdan ve 90+3. dakikada Mbappe kaydetti.

Konuk Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı

Burak Yılmaz mücadelenin 46. dakikasında yerini Jonathan David'e bıraktı.

Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada diğer bir milli futbolcu Zeki Çelik ise 74 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 78. dakikasında bir de penaltı atışından faydalanamadı.